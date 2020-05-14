2020-05-14T16:51:29+03:00
Общество

Изменения в ЕГЭ: как владимирским абитуриентам поступать в вузы

Экзамены для 11-классников будут только по выбору
Вероника ПАНИНА
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Обязательные ЕГЭ в этом году отменены в связи с коронавирусной инфекцией. Как разъяснили в Министерстве просвещения, сдавать экзамены нужно только тем одиннадцатиклассникам, которые собираются поступать в вузы. Остальные могут получить аттестаты с оценками, выставленными по итогам года. В связи с этим у владимирских родителей и выпускников возникли вопросы. Мы собрали всю доступную на данный момент информацию.

Сколько экзаменов можно будет сдавать?

Столько, сколько захочет ученик, ограничения в два или три предмета нет.

Как быть, если ребенок в этом году откажется от ЕГЭ, а в следующем году решит пойти в вуз?

Через год или несколько лет он сможет сдать экзамен вместе с выпускниками текущего года. Такой порядок действует уже несколько лет, и его менять не планируют. Выпускники прошлых лет, кто планировал именно сдавать ЕГЭ в этом году, могут сдавать его, как и собирались – в те даты, которые будут названы в ближайшее время.

Можно ли поменять предметы по выбору?

Несмотря на отсрочку, поменять предметы по выбору нельзя.

Что изменится для медалистов?

Аттестат с отличием получат те выпускники, кто не просто получил пятерки за год, но и закрыл на «отлично» оба полугодия.

Как изменится прием в вузы?

Министерство высшего образования, очевидно, будет корректировать приемную кампанию. Скорее всего, ее продлят до 15 августа, творческий конкурс при приеме на некоторые специальности и собственные экзамены университетов рекомендовано перенести в онлайн-режим. Однако начать учебный год все-таки хотят в сентябре, возможно, не с 1, а с 10 числа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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