Изменения в ЕГЭ: как владимирским абитуриентам поступать в вузы
Обязательные ЕГЭ в этом году отменены в связи с коронавирусной инфекцией. Как разъяснили в Министерстве просвещения, сдавать экзамены нужно только тем одиннадцатиклассникам, которые собираются поступать в вузы. Остальные могут получить аттестаты с оценками, выставленными по итогам года. В связи с этим у владимирских родителей и выпускников возникли вопросы. Мы собрали всю доступную на данный момент информацию.
Сколько экзаменов можно будет сдавать?
Столько, сколько захочет ученик, ограничения в два или три предмета нет.
Как быть, если ребенок в этом году откажется от ЕГЭ, а в следующем году решит пойти в вуз?
Через год или несколько лет он сможет сдать экзамен вместе с выпускниками текущего года. Такой порядок действует уже несколько лет, и его менять не планируют. Выпускники прошлых лет, кто планировал именно сдавать ЕГЭ в этом году, могут сдавать его, как и собирались – в те даты, которые будут названы в ближайшее время.
Можно ли поменять предметы по выбору?
Несмотря на отсрочку, поменять предметы по выбору нельзя.
Что изменится для медалистов?
Аттестат с отличием получат те выпускники, кто не просто получил пятерки за год, но и закрыл на «отлично» оба полугодия.
Как изменится прием в вузы?
Министерство высшего образования, очевидно, будет корректировать приемную кампанию. Скорее всего, ее продлят до 15 августа, творческий конкурс при приеме на некоторые специальности и собственные экзамены университетов рекомендовано перенести в онлайн-режим. Однако начать учебный год все-таки хотят в сентябре, возможно, не с 1, а с 10 числа.
ИСТОЧНИК KP.RU