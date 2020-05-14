Владимирец, случайно убивший посетителя в кафе, отправится под суд

14 Май 2020 2020-05-14T16:10:28+03:00

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Тридцатидвухлетний горожанин в середине декабря прошлого года отдыхал в кафе на Нижней Дуброве с приятелями. Там он поспорил с мужчиной из другой компании, который, по его мнению, вел себя вызывающе. Уже ночью на улице около заведения пьяные владимирцы подрались, обвиняемый ударил жертву. Мужчина упал, потеряв равновесие, ударившись затылком о брусчатку. Свидетель случившегося вызвал скорую помощь, но тридцатидвухлетний мужчина скончался в машине, не доехав до больницы. Нападавший, испугавшись, убежал и полицейские смогли его задержать только через два дня. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности, он признал свою вину. Дело направлено в суд, а несовершеннолетний сын и мама погибшего признаны потерпевшими и могут потребовать компенсации материального и морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU