Владимирское "Торпедо" закупило питьевую воду для пациентов горбольницы №6
Футбольный клуб "Торпедо-Владимир" присоединился к акции #МыВместе. Эта акция направлена на поддержку всех, кто может или уже пострадал от коронавирусной инфекции.
Также акция взаимопомощи #МыВместе направлена на адресную поддержку пожилых, маломобильных людей и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В рамках акции футбольный клуб "Торпедо" из Владимира выделил средства для приобретения питьевой воды для пациентов городской больницы №6. Напомним, что сейчас на базе этого лечебного учреждения создан инфекционный госпиталь для лечения зараженных Covid-19.
Само же владимирское "Торпедо" до сих пребывает на самоизоляции. Чемпионат во второй лиге не начат, и сроков возобновления турнира пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU