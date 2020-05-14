2020-05-14T15:30:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Владимирское "Торпедо" закупило питьевую воду для пациентов горбольницы №6

На базе этого учреждения сейчас создан коронавирусный госпиталь
Алексей СУХОВ
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Футбольный клуб "Торпедо-Владимир" присоединился к акции #МыВместе. Эта акция направлена на поддержку всех, кто может или уже пострадал от коронавирусной инфекции.

Также акция взаимопомощи #МыВместе направлена на адресную поддержку пожилых, маломобильных людей и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. В рамках акции футбольный клуб "Торпедо" из Владимира выделил средства для приобретения питьевой воды для пациентов городской больницы №6. Напомним, что сейчас на базе этого лечебного учреждения создан инфекционный госпиталь для лечения зараженных Covid-19.

Само же владимирское "Торпедо" до сих пребывает на самоизоляции. Чемпионат во второй лиге не начат, и сроков возобновления турнира пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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