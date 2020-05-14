2020-05-14T14:20:21+03:00
Происшествия

Экс-декан владимирского юридического института подозревается в получении взятки

Бывший декан зачислял студентов без вступительных экзаменов за вознаграждение
Ирина Мальцева
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С мая 2007 года Валерий Морозов работал директором факультета внебюджетного образования Владимирского юридического института, а с октября 2014 года его назначили на должность декана факультета. В его полномочия входил прием обучающихся, их перевод с курса на курс, допуск к экзаменам и защите выпускной квалификационной работы. По версии следствия, за незаконное вознаграждение, полученное в период с октября 2016 по октябрь 2018 года, декан обеспечил зачисление абитуриента в ВУЗ на очную форму обучения без сдачи вступительных экзаменов. В последующем также без реального присутствия студента на экзаменах в документацию вносились сведения об успешной сдаче зачетов и экзаменов, а причем не одного учащегося, а нескольких. Сейчас с бывшего декана взята подписка о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело за получение взятки. Расследование уголовного дела при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ и ОСБ УФСИН России продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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