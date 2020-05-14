Владимирцы смогут услышать концерт пианистки Полины Осетинской

14 Май 2020 2020-05-14T14:18:48+03:00

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15 мая в 18 часов пройдет трансляция концерта "Вечер романтических шедевров с Полиной Осетинской".

Ценители качества фортепианной игры найдут в нем пример блестящей виртуозности, равно проявляющей себя и в сложнейших сольных сочинениях, и в богатых пышных партитурах для фортепиано с оркестром. Наконец, элегантность, огромное обаяние, сценическая харизма покоряют в равной степени всех. Совокупность этих свойств делают Полину Осетинскую одним из несомненных лидеров своего поколения пианистов.

В программе вечера прозвучат: Концерт ля минор для фортепиано с оркестром Роберта Шумана, а также Концерт ля минор для фортепиано с оркестром Эдварда Грига.

Трансляция пройдет в группах Центра классической музыки в ВКонтакте и фейсбук. А также на сайте Культура.рф

ИСТОЧНИК KP.RU