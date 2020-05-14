2020-05-14T13:21:14+03:00
Общество

Как владимирские девятиклассники будут поступать в колледжи после отмены ОГЭ

Новые правила для выпускников 9-х классов
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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13 мая Минпросвещения сообщило, что выпускные экзамены в девятых классах проводить не будут.

- Для девятиклассников полностью отменили экзамены в этом году, оценки в аттестат им также выставят на основе годовых отметок, - поясняют специалисты сферы образования.

Как ни странно, эта отмена вызвала волну недовольства у владимирских родителей, да и самих учеников. Во-первых, многие родители рассматривали ОГЭ как репетицию перед ЕГЭ. Появился даже слух, что для нынешних девятиклассников ОГЭ проведут в следующем году, чтобы они могли потренироваться для сдачи ЕГЭ.

- Нет, ОГЭ это все-таки не тренировка единого госэкзамена. Это самостоятельная итоговая аттестация, которая необходима тем, кто уходит после 9 класса в колледжи, - пояснили в Минпросвещения.

Именно в этом и есть вторая претензия у родителей учеников, которые после 9 класса идут в колледжи, а не остаются в школе. ОГЭ - несложный экзамен, и его могли неплохо сдать способные, но безалаберные ученики, которые в течение года нахватали двоек, а к концу взялись за ум. При поступлении в колледж раньше учитывались именно результаты ОГЭ, а теперь - средние баллы аттестата, которые у многих хуже, чем могли бы быть оценки на ОГЭ. Это может сильно повредить поступлению в престижные колледжи. Но сделать уже ничего нельзя, исправить годовые отметки времени не осталось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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