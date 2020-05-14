2020-05-14T12:52:04+03:00
Общество

Во Владимире возобновляется стандартное расписание движения общественного транспорта

Коронавирусные ограничения отменяются
Вероника ПАНИНА
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С 14 мая во Владимире вновь вступает в силу обычное расписание движение автобусов и троллейбусов. Глава администрации города Владимира Андрей Шохин распорядился, в связи с поэтапной отменой ограничений, введенных больше месяца назад, возобновить стандартный график работы общественного транспорта.

Первым перевозчиком, который вернулся к обычному графику, стал «Владимирпассажиртранс». Троллейбусы и автобусы предприятия уже сегодня выходили на линию с 5 часов утра, как в "докоронавирусные" времена. Завершат работу маршрутов после полуночи. С 15 мая движение по ранее утвержденному расписанию возобновят остальные транспортные компании.

При этом остальные меры безопасности не отменяются. Салоны должны ежедневно обрабатывать дезинфицирующими средствами, а водители и кондукторы - работать в масках и в перчатках. Также в масках обязаны быть и пассажиры, "масочный режим" в общественных местах введен указом губернатора Сипягина.

На данный момент во Владимире работает 8 троллейбусных и 33 автобусных маршрута. Подробная информация о графиках движения размещена на официальном сайте органов местного самоуправления vladimir-city.ru в разделе «Транспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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