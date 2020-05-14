Гороховчанин оставил без связи весь поселок

14 Май 2020 2020-05-14T12:38:18+03:00

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В конце января в дежурную часть отделения МВД России по Гороховецкому району поступило сообщение о повреждении кабеля связи на АТС, расположенной в одном из поселков Гороховецкого района. Приехавшие полицейские обнаружили, что на объекте связи срезаны три провода и весь поселок остался без телефонной связи и интернета. В расположенном неподалеку пункте приема металлолома вспомнили мужчину, которые приехал на машине и сдал медные провода, даже назвали номера автомобиля. Найти злоумышленника оказалось легко – им оказался сорокатрехлетний житель того же поселка. По версии следствия, мужчина, признавшийся в сделанном и возместивший ущерб, через проем в стене полуразрушенного здания проник в помещение АТС и срезал два телефонных кабеля и оптоволоконный кабель длинной около трех метров каждый. В результате жители поселка лишились связи на несколько дней. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «повреждение объекта электросвязи, совершенное из корыстных побуждений».

ИСТОЧНИК KP.RU