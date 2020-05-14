Владимирец попытался украсть бутылку водки и получил реальный срок

14 Май 2020 2020-05-14T12:01:17+03:00

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В январе прошлого года пьяный владимирец зашел в магазин, прихватил на стеллаже бутылку водки и попытался уйти. Продавец заметила это и потребовала вернуть магазинное добро, но мужчина на крик не отреагировал, благополучно ушел сводкой и немедленно выпил. Найти горожанина, уже судимого за кражу, привлёкшегося к административной ответственности и состоящего на учете в наркологическом диспансере, не составило труда. Вину товарищ признал полностью. За кражу Октябрьский районный суд отправил его на полгода в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU