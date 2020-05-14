2020-05-14T11:54:32+03:00
Политика

Выборы в горсовет будут назначены на июльской сессии горсовета

Переносить или отменять сентябрьские выборы пока не планируется
Сергей МОРКОВКИН
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В сентябре 2020 года должны пройти выборы во владимирский горсовет. По уставу города они назначаются самим же горсоветом на 2-ое воскресенье сентября. Согласно областному закону № 10 и федеральному закону № 67, выборы должны быть назначены не позднее 90 дней до дня их проведения. В пресс-службе владимирского горсовета сообщили, что решение о проведении выборов должно быть принято на июльской сессии СНД.

Тем временем, политические силы Владимира постепенно начинают готовиться к выборам. Судя по тону последних заявлений депутатов горсовета, связанных с переходом на одномантатную систему, большинство действующих депутатов решили переизбраться на новый срок. Многие из них участвовали в качестве волонтеров, раздавая подарки ветеранам на 9 мая. Новых лиц в предвыборной гонке, судя по всему, будет немного.

Отметим, что в новом созыве владимирского горсовета будет 25 депутатов-однамандатников. Сейчас в СНД заседает 35 депутатов, избранных по смешанной системе. Срок полномочий горсовета - пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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