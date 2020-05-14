2020-05-14T11:40:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Областная клиническая больница получила партию защитных костюмов для медиков

1700 штук марки "Тайвек" предоставили представители крупной коммунальной компании
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Предоставлено АВО.Предоставлено АВО.
Изменить размер текста:

В областную клиническую больницу поступило 1700 защитных костюмов марки "Тайвек" для медицинских работников.

Причем закупку столь крупной партии осуществили не власти, а компания "Т Плюс". Губернатор Владимир Сипягин уже поблагодарил руководство предприятия за приобретение партии защитных костюмов для владимирских медиков. Стоимость партии костюмов, по данным "белого дома", составила четыре миллиона рублей.

Поставленные в ОКБ комбинезоны обладают высокой степенью защиты – не пропускают частицы большинства неорганических химикатов низкой концентрации размером более 2 микрон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-декан владимирского юридического института подозревается в получении взятки
Владимирцы смогут услышать концерт пианистки Полины Осетинской
В Петушинском районе мужик вынес в одиночку со склада фабрики 10 чугунных плит
В 11 отделений почты жители Владимирской области могут записаться по интернету
Как владимирские девятиклассники будут поступать в колледжи после отмены ОГЭ
Во Владимире возобновляется стандартное расписание движения общественного транспорта
Гороховчанин оставил без связи весь поселок
Владимирец попытался украсть бутылку водки и получил реальный срок
Выборы в горсовет будут назначены на июльской сессии горсовета
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
Областная клиническая больница получила партию защитных костюмов для медиков
Во Владимирский инфекционный госпиталь поставили аппараты ИВЛ, использование которых запретил Росздравнадзор