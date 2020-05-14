Областная клиническая больница получила партию защитных костюмов для медиков

14 Май 2020 2020-05-14T11:40:32+03:00

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В областную клиническую больницу поступило 1700 защитных костюмов марки "Тайвек" для медицинских работников.

Причем закупку столь крупной партии осуществили не власти, а компания "Т Плюс". Губернатор Владимир Сипягин уже поблагодарил руководство предприятия за приобретение партии защитных костюмов для владимирских медиков. Стоимость партии костюмов, по данным "белого дома", составила четыре миллиона рублей.

Поставленные в ОКБ комбинезоны обладают высокой степенью защиты – не пропускают частицы большинства неорганических химикатов низкой концентрации размером более 2 микрон.

ИСТОЧНИК KP.RU