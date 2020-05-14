2020-05-14T11:36:40+03:00
Общество

Во Владимирский инфекционный госпиталь поставили аппараты ИВЛ, использование которых запретил Росздравнадзор

В регион поступило 10 аппаратов «Авента-М»
Артём Черепанов
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13 мая пресс-служба администрации Владимирской области сообщила о поставке во владимирский инфекционный госпиталь 10 аппаратов ИВЛ производства Уральского приборостроительного завода. В регион поступило 10 аппаратов марки «Авента-М». При этом 12 мая Росздравнадзор приостановил использование таких аппаратов, выпущенных после 1 апреля 2020 года.

Решение о запрете использования аппаратов «Авента-М» было принято после инцидента 9 мая. Аппарат загорелся в Московской клинической больнице имени Спасоруцкого, 12 мая из-за аппарата «Авента-М» случился пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли шесть человек,

Отметим, что в ближайшее время в регион поставят еще 195 аппаратов ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Во Владимирский инфекционный госпиталь поставили аппараты ИВЛ, использование которых запретил Росздравнадзор