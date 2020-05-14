Количество выздоровевших от коронавируса во Владимирской области увеличилось на 46 человек

14 Май 2020 2020-05-14T11:28:51+03:00

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Количество выздоровевших от коронавируса во Владимирской области на 14 мая составляет 149 человек. Такие данные предоставляет сайт СТОПКОРОНАВИРУС.РФ, который под присмотром Минздрава аккумулирует сведения из региональных управлений Роспотребнадзора и департаментов здравоохранения. Официальный бюллетень оперативного штаба во Владимирской области еще не вышел, но там данные обычно не отличаются.

За сутки количество выздоровевших от коронавируса во Владимирской области увеличилось сразу на 46 человек, 13 мая в сводках их было только 103 человека. Это не значит, что в регионе нашли чудо-вакцину и резко всех вылечили. Просто результаты анализов на коронавирус - как положительные, так и отрицательные - приходят с задержкой дней на 10, и сразу порциями, после их перепроверки в Москве. Этим же, скажем, объясняется периодическое отсутствие новых случаев заражения в Петушинском районе - просто до этой партии анализов еще очередь не дошла. Количество умерших по-прежнему 15 - видимо, тоже не готовы анализы на гистологию по последним летальным исходам.

149 выздоровевших, в сравнении с регионами, имеющими сравнимую с Владимирской областью зараженность, - это мало. Например, в Красноярском крае (на 38 случаев больше, чем у нас) - 458 выздоровевших и 15 умерших, в Ярославской области (на 54 заражения меньше) - 213 выздоровевших и 11 умерших, в Рязанской области (на 500 заражений больше) - 317 выздоровевших и только 7 умерших.

ИСТОЧНИК KP.RU