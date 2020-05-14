2020-05-14T10:48:27+03:00
Происшествия

26-летняя муромлянка, которая продавала обувь, обманывала покупателей через соцсети

На удочку попалась 41-летняя жительница
Валерия ПРОНИНА
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В начале мая в полицию обратилась 41-летняя муромлянка. В одной из соцсетей она нашла объявление о продаже обуви. Договорившись о покупке, она в качестве предоплаты перевела 4 тысячи рублей. По данным УМВД, продавец после получения денег перестал выходить на связь. Спустя две недели товар так и не пришел.

Полицейские задержали подозреваемую - 26-летнюю судимую жительницу Мурома. Она сказала, что обувь продавать не собиралась, а деньги уже потратила.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело за мошенничество. Ее могут лишить свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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