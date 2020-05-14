2020-05-14T10:30:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 14 мая 2020: 45 новых случаев

Владимир вышел в лидеры по числу зараженных
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор опубликовал нове данные по количеству зараженных коронавирусом во Владимирской области. На 10.00 14 мая их стало больше на 45 человек. Новые случаи заражения распределились так:

17 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Петушинском, 5 сл. в Александровском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в г. Камешковском, 2 сл. в Ковровском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Гороховецком.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 1504 случая заболевания: 285 сл. в г. Владимире, 275 сл. в г. Петушинском, 174 сл. в Гусь-Хрустальном, 152 сл. в Ковровском, 137 сл. в Александровском, 125 сл. о. Муром, 78 сл. в Кольчугинском, 59 сл. в Судогодском, 45 сл. в Собинском, 41 сл. в Юрьев-Польском, 38 сл. в Киржачском, 22 сл. в Меленках, 22 сл. в Камешково, 20 сл. в Суздальском, 17 сл. в Вязниках, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в г. Радужном, 3 сл. в Селивановском. Как видим, теперь Владимир возглавляет грустный рейтинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-декан владимирского юридического института подозревается в получении взятки
Владимирцы смогут услышать концерт пианистки Полины Осетинской
В Петушинском районе мужик вынес в одиночку со склада фабрики 10 чугунных плит
В 11 отделений почты жители Владимирской области могут записаться по интернету
Как владимирские девятиклассники будут поступать в колледжи после отмены ОГЭ
Во Владимире возобновляется стандартное расписание движения общественного транспорта
Гороховчанин оставил без связи весь поселок
Владимирец попытался украсть бутылку водки и получил реальный срок
Выборы в горсовет будут назначены на июльской сессии горсовета
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
Областная клиническая больница получила партию защитных костюмов для медиков
Во Владимирский инфекционный госпиталь поставили аппараты ИВЛ, использование которых запретил Росздравнадзор