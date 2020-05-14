Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 14 мая 2020: 45 новых случаев

14 Май 2020 2020-05-14T10:30:01+03:00

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Роспотребнадзор опубликовал нове данные по количеству зараженных коронавирусом во Владимирской области. На 10.00 14 мая их стало больше на 45 человек. Новые случаи заражения распределились так:

17 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Петушинском, 5 сл. в Александровском, 5 сл. в Гусь-Хрустальном, 4 сл. в г. Камешковском, 2 сл. в Ковровском, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Гороховецком.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 1504 случая заболевания: 285 сл. в г. Владимире, 275 сл. в г. Петушинском, 174 сл. в Гусь-Хрустальном, 152 сл. в Ковровском, 137 сл. в Александровском, 125 сл. о. Муром, 78 сл. в Кольчугинском, 59 сл. в Судогодском, 45 сл. в Собинском, 41 сл. в Юрьев-Польском, 38 сл. в Киржачском, 22 сл. в Меленках, 22 сл. в Камешково, 20 сл. в Суздальском, 17 сл. в Вязниках, 6 сл. в Гороховецком, 5 сл. в г. Радужном, 3 сл. в Селивановском. Как видим, теперь Владимир возглавляет грустный рейтинг.

ИСТОЧНИК KP.RU