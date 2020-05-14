2020-05-14T10:43:33+03:00
Общество

Новые правила ЕГЭ во Владимирской области: что сейчас делать родителям

Кто из выпускников будет сдавать, а кто нет
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
ЕГЭ будет не для всехЕГЭ будет не для всехФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

13 мая в Министерстве просвещения озвучили две важнейшие для родителей и школьников новости. Во-первых, ОГЭ в этом году отменяется, выпускники 9 классов получат документ об образовании, где отметки выставят на основании четвертных и годовых результатов.

Во-вторых, заявлено, что ЕГЭ будет перенесен на новый срок. Предполагалось, что экзамены начнутся после 8 июня, но очевидно, что так не будет.

- Окончательные даты будут озвучены в ближайшее время, - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк.

Изменится и сама система - ЕГЭ перестанет быть "единым". Те выпускники, которые не планируют поступать в вузы, сдавать экзамен не будут.

- Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, – подтвердил министр просвещения Сергей Кравцов. - Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: помещения будут дезинфицироваться, а число учащихся в аудитории будет уменьшено.

Для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать в вузы, экзамены отменяются, включая обязательные русский язык и математику. Итоговые баллы в аттестат им выставят на основе годовых оценок.

Никаких дополнительных мер родителям таких школьников предпринимать не надо - заявления на сдачу ЕГЭ, написанные в феврале, аннулируются автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-декан владимирского юридического института подозревается в получении взятки
Владимирцы смогут услышать концерт пианистки Полины Осетинской
В Петушинском районе мужик вынес в одиночку со склада фабрики 10 чугунных плит
В 11 отделений почты жители Владимирской области могут записаться по интернету
Как владимирские девятиклассники будут поступать в колледжи после отмены ОГЭ
Во Владимире возобновляется стандартное расписание движения общественного транспорта
Гороховчанин оставил без связи весь поселок
Владимирец попытался украсть бутылку водки и получил реальный срок
Выборы в горсовет будут назначены на июльской сессии горсовета
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
Областная клиническая больница получила партию защитных костюмов для медиков
Во Владимирский инфекционный госпиталь поставили аппараты ИВЛ, использование которых запретил Росздравнадзор