Новые правила ЕГЭ во Владимирской области: что сейчас делать родителям

14 Май 2020 2020-05-14T10:43:33+03:00

ЕГЭ будет не для всех Фото: Олег УКЛАДОВ

Кто из выпускников будет сдавать, а кто нет

Изменить размер текста: A A

13 мая в Министерстве просвещения озвучили две важнейшие для родителей и школьников новости. Во-первых, ОГЭ в этом году отменяется, выпускники 9 классов получат документ об образовании, где отметки выставят на основании четвертных и годовых результатов.

Во-вторых, заявлено, что ЕГЭ будет перенесен на новый срок. Предполагалось, что экзамены начнутся после 8 июня, но очевидно, что так не будет.

- Окончательные даты будут озвучены в ближайшее время, - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк.

Изменится и сама система - ЕГЭ перестанет быть "единым". Те выпускники, которые не планируют поступать в вузы, сдавать экзамен не будут.

- Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые планируют поступать в высшие учебные заведения, – подтвердил министр просвещения Сергей Кравцов. - Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: помещения будут дезинфицироваться, а число учащихся в аудитории будет уменьшено.

Для тех выпускников 11-х классов, кто не планирует поступать в вузы, экзамены отменяются, включая обязательные русский язык и математику. Итоговые баллы в аттестат им выставят на основе годовых оценок.

Никаких дополнительных мер родителям таких школьников предпринимать не надо - заявления на сдачу ЕГЭ, написанные в феврале, аннулируются автоматически.

ИСТОЧНИК KP.RU