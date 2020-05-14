2020-05-14T10:22:52+03:00
Общество

Ночью во владимирском спальном районе прогремел взрыв

Причиной стала бутылка с растворителем
Артём Черепанов
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Ночью 13 мая в доме № 6 на улице Комиссарова в одной из квартир произошел взрыв. От хлопка в вынесло стеклопакет, упавший рядом с припаркованной во дворе дома машиной. Позднее выяснилось, что взрыв произошел из-за разгерметизировавшейся полуторалитровой бутылки с растворителем.

Хозяин квартиры отделался ожогами, местные жители — легким испугом. Возгорания в квартире не было, владельцу квартиры придется ставить новый стеклопакет и внимательней относиться к горючим жидкостям в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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