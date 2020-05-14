Ночью во владимирском спальном районе прогремел взрыв
Причиной стала бутылка с растворителем
Изменить размер текста:
Ночью 13 мая в доме № 6 на улице Комиссарова в одной из квартир произошел взрыв. От хлопка в вынесло стеклопакет, упавший рядом с припаркованной во дворе дома машиной. Позднее выяснилось, что взрыв произошел из-за разгерметизировавшейся полуторалитровой бутылки с растворителем.
Хозяин квартиры отделался ожогами, местные жители — легким испугом. Возгорания в квартире не было, владельцу квартиры придется ставить новый стеклопакет и внимательней относиться к горючим жидкостям в доме.
ИСТОЧНИК KP.RU