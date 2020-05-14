2020-05-14T10:15:39+03:00
Происшествия

Сотрудник исправительной колонии №6 Владимирской области брал взятки с заключенных

ФСБ завело уголовное дело
Алексей СУХОВ
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УФСБ России по Владимирской области совместно с ОСБ УФСИН России по Владимирской области завели уголовное дело на 33-летнего начальника оперативного отдела ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области. Его обвиняют в получении взяток в крупном размере.

По версии следствия, подозреваемый в период с октября 2018 года по май 2019 года получал от осужденных ИК-6 взятки. Всего ему заплатили около 190 тысяч рублей. За эти деньги заключенным создавались более удобные условия содержания в колонии.

Уголовное дело было возбуждено в мае 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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