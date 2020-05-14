2020-05-14T09:48:13+03:00
Экономика

Во Владимирской области начали выдавать беспроцентные кредиты на выплату зарплат

Уже одобрено 114 заявок на поддержание занятости
Алексей СУХОВ
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Всего же к началу мая от предпринимателей Владимирской области поступило 251 обращение о предоставлении беспроцентных кредитов на поддержание занятости на общую сумму 491,5 млн рублей, сообщает региональное отделение Центробанка.

Одобрено уже 114 заявок на 202,2 млн рублей для одного крупного, 80 малых предприятий и 33 индивидуальных предпринимателей. В плане реструктуризации кредитов для бизнесменов малого и среднего предпринимательства и населения во Владимирской области на начало мая в банки поступило 836 обращений. Одобрено 434 заявки, 228 находится на рассмотрении. Заключено 188 договоров на 507,9 млн рублей.

Речь обычно идёт об уменьшении платежей за счёт увеличения срока кредита либо о льготном периоде, когда заёмщику позволяют временно платить только основной долг или только проценты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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