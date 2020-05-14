2020-05-14T09:32:36+03:00
Происшествия

В Киржачском районе сгорела дача, погибли двое

Сейчас дознаватели выясняют, что стало причиной трагедии
Алексей СУХОВ
Поделиться:
предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
Изменить размер текста:

Ночью 14 мая загорелась одна из дач на улице Василькова в деревне Финеево Киржачского района. В МЧС о пожаре сообщили в 3.23.

К моменту приезда спасателей, деревянный дом полыхал уже полностью. Поэтому спасти кого-то внутри было невозможно. Когда дом был потушен, внутри нашли двух погибших – 58-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Насколько известно, дачей они пользовались нерегулярно, заезжая лишь периодически, чтобы следить за огородом или для отдыха.

В настоящий момент дознаватели выясняют подробности трагедии. Так, возможен вариант, что пожарным поздно сообщили о возгорании. Известно, что звонок сделали соседи. Основные рассматриваемые версии причины пожара в доме – неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнём, поджог.

К ликвидации последствий пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новые правила ЕГЭ во Владимирской области: что сейчас делать родителям
Ночью во владимирском спальном районе прогремел взрыв
Сотрудник исправительной колонии №6 Владимирской области брал взятки с заключенных
ВТБ запускает кредитование Honda по ставкам от 0,1% годовых
Росбанк и МСП Банк предложили малому и среднему бизнесу совместную программу поддержки
Портфель системообразующих предприятий ВТБ Лизинг превысил 250 млрд рублей
ПСБ открыл первые удаленные счета для выплаты кредитов под 0%
ВТБ предупреждает о мошенничестве с возвратом авиабилетов
Владимирское отделение Сбербанка реализует проект «Второе дыхание»
Во Владимирской области начали выдавать беспроцентные кредиты на выплату зарплат
В Киржачском районе сгорела дача, погибли двое
Владимирец за дачу взятки заплатил почти полмиллиона
Житель Лакинска напал на полицейского
Ставровский индустриальный парк начал строительство нового корпуса
Суду в Собинке предстоит запретить сайты, торгующие запрещенными орудиями для ловли рыбы
Во Владимире компания подозревается в мошенничестве при исполнении контрактов
Во Владимире предлагают установить памятник сунгирской лошадке