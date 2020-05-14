В Киржачском районе сгорела дача, погибли двое

14 Май 2020 2020-05-14T09:32:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 14 мая загорелась одна из дач на улице Василькова в деревне Финеево Киржачского района. В МЧС о пожаре сообщили в 3.23.

К моменту приезда спасателей, деревянный дом полыхал уже полностью. Поэтому спасти кого-то внутри было невозможно. Когда дом был потушен, внутри нашли двух погибших – 58-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Насколько известно, дачей они пользовались нерегулярно, заезжая лишь периодически, чтобы следить за огородом или для отдыха.

В настоящий момент дознаватели выясняют подробности трагедии. Так, возможен вариант, что пожарным поздно сообщили о возгорании. Известно, что звонок сделали соседи. Основные рассматриваемые версии причины пожара в доме – неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнём, поджог.

К ликвидации последствий пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU