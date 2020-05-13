Владимирец за дачу взятки заплатил почти полмиллиона

13 Май 2020 2020-05-13T17:35:58+03:00

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Владимирец, осужденный за дачу взятки, должен был заплатить в бюджет 470 тысяч рублей. На это у него было шестьдесят дней после вступления решения суда в полную силу. Если бы он не заплатил всю сумму в этот срок, судебный пристав-исполнитель обращается в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания. Осужденному могли назначить как обязательные работы, так и дать реальный срок. Именно это и объяснил пристав должнику. Перспективы оказаться в местах, не столь отдаленных в случае неуплаты штрафа его не порадовали, и сразу после беседы с судебным приставом он полностью оплатил штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU