Житель Лакинска напал на полицейского

13 Май 2020 2020-05-13T17:15:25+03:00

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Житель Собинского района оказался пьяным в общественном месте и полицейский доставил его в Собинскую больницу на освидетельствование. Недовольный происходящим, мужчина напал на стража правопорядка, ударил и сломал ему локтевой сустав. Эту травму оценили как вред здоровью средней тяжести. Протрезвевший мужчина, имеющий семью и работающий, объяснил свое поведение тем, что был пьян, извинился и раскаялся. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти», расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU