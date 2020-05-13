Ставровский индустриальный парк начал строительство нового корпуса

13 Май 2020 2020-05-13T17:14:44+03:00

Через четыре года там будет работать 300 сотрудников

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Ставровский индустриальный парк начал строительство нового производственного корпуса площадью более 37 тысяч квадратных метров. Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что к 2024 году предприятие создаст 300 новых рабочих мест. При этом, сейчас в парке действует 14 резидентов и работает 1,5 тысячи человек.

Новый корпус завода будет построен за два года. Деньги на строительство Ставровский индустриальный парк получил от Минэкономразвития. Управляющая компания — Завод автотракторного оборудования получил 500 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU