Ставровский индустриальный парк начал строительство нового корпуса
Через четыре года там будет работать 300 сотрудников
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Ставровский индустриальный парк начал строительство нового производственного корпуса площадью более 37 тысяч квадратных метров. Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что к 2024 году предприятие создаст 300 новых рабочих мест. При этом, сейчас в парке действует 14 резидентов и работает 1,5 тысячи человек.
Новый корпус завода будет построен за два года. Деньги на строительство Ставровский индустриальный парк получил от Минэкономразвития. Управляющая компания — Завод автотракторного оборудования получил 500 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU