Суду в Собинке предстоит запретить сайты, торгующие запрещенными орудиями для ловли рыбы

13 Май 2020 2020-05-13T17:08:51+03:00

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Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в ходе проверки обнаружила несколько сайтов, предлагающих приобрести различные орудия и приспособления для вылова рыбы, использование которых запрещено действующим законодательством. Продажа и применение таких запрещенных орудий вылова рыбы влечет за собой ответственность, вплоть до уголовной. И прокуратура обратилась в Собинский городской суд с заявлениями о признании информации, распространяемой на указанных сайтах и их отображениях, запрещенной. Сейчас исковые заявления еще рассматривают.

ИСТОЧНИК KP.RU