2020-05-13T16:54:24+03:00
Происшествия

Во Владимире компания подозревается в мошенничестве при исполнении контрактов

Возбуждены уголовные дела
Ирина Мальцева
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Еще в сентябре 2018 года между ООО «Сетевые решения» и одним из общеобразовательных учреждений города был заключен контракт на программное обеспечение, монтаж и установку оборудования. Компании перечислили за эти работы 250 тысяч рублей. При этом в компании знали, что не смогут выполнить все условия контракта и поставить нужные программы, поскольку его у них не было, но заверили, что выполнили все работы. В итоге общеобразовательному учреждению пришлось дополнительно потратить шестьдесят тысяч рублей, чтобы докупить оборудование. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Похожий случай произошел и еще с одним образовательным учреждением, с которым горожанин заключил контракт на триста тысяч рублей, зная, что не сможет его выполнить. Но довести дело до конца он не смог, поскольку комиссия выяснила, что оборудование поставлено не в полном объеме. В отношении него тоже возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Расследование дел находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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