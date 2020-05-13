2020-05-13T16:37:23+03:00
Общество

Во Владимире предлагают установить памятник сунгирской лошадке

Нужно успеть проголосовать за идею до 16 мая
Виктория СУХОВА
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фото с сайта Культурный следфото с сайта Культурный след
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Проект "Культурный след" продолжает принимать заявки на самые необычные памятники и арт-объекты. От Владимирской области уже подано девять заявок.

Из новых - памятник сунгирской лошадке во Владимире. Автор идеи считает, что появление такого арт-объекта могло бы познакомить туристов и жителей города с историей Владимирского края, а сунгирскую лошадку сделать одним из наиболее узнаваемых символов города.

Памятник мог бы выглядеть как увеличенная копия найденной лошадки. Возможно, ее стоит изготовить из стекла – как символ призрачности давно прошедших времен и символ хрупкости дошедших до нас свидетельств об историческом прошлом. Возможно, стоит выполнить лошадку из множества отдельных элементов, которые при смене угла зрения складывались бы, например, в портрет археолога Отто Бадера.

Сейчас за памятник проголосовало всего семь человек. Заявки принимают до 16 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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