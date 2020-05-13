Во Владимире отремонтирована половина из запланированных в 2020 году дворов

13 Май 2020 2020-05-13T16:10:44+03:00

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Во Владимире продолжается ремонт дворов по программе «Формирование комфортной городской среды». Пресс-служба мэрии сообщает, что уже сейчас отремонтированы дворы на ул. Михалькова, 1, ул. Лакина, 155-а, 129-б и 137-б, ул. Соколова-Соколенка, 17-а, пр-те Строителей, 2, ул. Верхняя Дуброва, 38-б, ул. Безыменского, 16-а и 16-б, ул. Усти-на-Лабе, 6, ул. Василисина, 20-а. Продолжаются работы во дворах домов на ул. Верхняя Дуброва, 19, ул. Добросельская, 191, ул. Комиссарова, 2-а, ул. Большая Московская, 88 и 90, ул. Асаткина, 6 и 8, ул. Горького, 72 и 74, ул. 850-летия, 4-а и 4-б.

Пресс-служба владимирской мэрии отмечает, что с 2020 года оплата дополнительного перечня работы во дворах финансируется самими жителями города. Из-за этого детские и спортивные площадки по программе устанавливаться не будут.

В 2020 году на реализацию проекта «Комфортная городская среда», включающую в себя и ремонт дворов, было направлено 111,5 миллиона рублей. 37 миллионов рублей пошло собственно на ремонт дворов, остальное — на реконструкцию парка «Добросельский».

ИСТОЧНИК KP.RU