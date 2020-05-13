Последний звонок во Владимире-2020: будет ли проходить и когда состоится

13 Май 2020 2020-05-13T16:05:50+03:00

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Традиционно в конце мая для выпускников 11-х классов звенит последний звонок. Уже девять лет во Владимире этот праздник проходит красочно и организованно. Мероприятия традиционно с начинаются с торжественных линеек в школах с участием выпускников, первоклассников, педагогов, родителей, почетных гостей, ветеранов труда и Великой Отечественной войны. Затем школьники торжественно шествуют от Золотых ворот до Соборной площади, а затем наслаждаются концертом. Ради этого центр города перекрывают на два часа. В прошлом году в праздничном шествии приняли участие полторы с лишним тысячи выпускников из 66 владимирских школ. Но в этом году одиннадцатиклассники могут остаться без праздника из-за эпидемии. Как рассказали в управлении образования администрации города Владимира, окончательно вопрос о том, будет ли последний звонок и в какой форме он пройдет, еще не решен. Но скорее всего его просто отменят. Не будет такого праздника и у девятиклассников. Из-за эпидемии им даже не придется сдавать экзамены, они просто получат дневники и уйдут на каникулы.

ИСТОЧНИК KP.RU