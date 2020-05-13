Ковровчанка хотела устроиться на работу, но украла телефон

13 Май 2020 2020-05-13T15:28:08+03:00

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В декабре сорокачетырехлетняя ковровчанка проходила стажировку в пиццерии, но потом передумала устраиваться на работу. И 17 января придя, чтобы забрать свои вещи из подсобки и получить расчет, она заметила, что на одном из шкафчиков сломан замок. Залезла туда, утащила из кармана куртки другого сотрудника телефон и ушла из кафе. Поскольку телефон был заблокирован, женщина обратилась за помощью в салон по ремонту телефонов, соврав сотруднику, что аппарат ей подарила сестра и попросив разблокировать его и удалить все контакты. Однако молодой человек усомнился в ее словах и, разблокировав телефон, предложил позвонить по любому из записанных номеров. Но получив невнятные ответы и отказ, позвонил сам и предложил ответившему ему мужчине зайти в салон. Не дожидаясь визита незнакомца, женщина ушла. А мужчины вместе обратились в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, кражу зафиксировали камеры видеонаблюдения в подсобном помещении. Полицейские отыскали злоумышленницу, не раз привлекавшуюся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Ущерб потерпевшей возмещен, а женщину ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU