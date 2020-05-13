Во Владимирской области выявили около полтонны мяса утки с сальмонеллой
Продукция успела попасть на прилавки магазинов
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Областное управление Россельхознадзора отобрало пробы у владимирского производителя, который выпускает продукцию из мяса птицы.
Результаты исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» показали, что в отобранных замороженных головах утки выявили сальмонеллу. Результаты исследования оперативно довели до производителя, чтобы тот не допустил подобных нарушений в дальнейшем.
В конце апреля Россельхознадзор получил ответ о том, что вся партия этой продукции – 468 килограммов – была выпущена на продажу. Производителю грозит административная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU