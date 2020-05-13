Во Владимирской области выявили около полтонны мяса утки с сальмонеллой

13 Май 2020 2020-05-13T15:24:57+03:00

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Областное управление Россельхознадзора отобрало пробы у владимирского производителя, который выпускает продукцию из мяса птицы.

Результаты исследований ФГБУ «ВНИИЗЖ» показали, что в отобранных замороженных головах утки выявили сальмонеллу. Результаты исследования оперативно довели до производителя, чтобы тот не допустил подобных нарушений в дальнейшем.

В конце апреля Россельхознадзор получил ответ о том, что вся партия этой продукции – 468 килограммов – была выпущена на продажу. Производителю грозит административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU