Убитый в Собинском районе егерь был без оружия

13 Май 2020 2020-05-13T14:31:31+03:00

Он выехал навстречу браконьерам из своего дома, услышав выстрелы в лесу

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Следственный комитет по Владимирской области сообщил подробности громкого дела об убийстве егеря в Собинском районе 21 мая прошлого года. Мужчину застрелили выстрелом в голову. Убийцей егеря оказался 23-летний житель поселка Уршельский. С 33-летним сожителем своей матери он часто промышлял незаконной охотой, в тот день молодые люди изрядно выпили.

23-летний браконьер был вооружен двустволкой 16-ого калибра. Стреляли весь день. Вечером местный егерь, отдыхая дома, услышал выстрелы в лесу. Навстречу браконьерам он выехал на служебном УАЗике без оружия, надеясь призвать к совести незваных гостей.

Одного из браконьеров егерь встретил на грунтовой дороге, предъявил служебное удостоверение и начал с фонарем осматривать территорию, двигаясь в сторону кустарника, где спрятался второй браконьер. Стремясь уйти от наказания, 23-летний браконьер выстрелил в егеря из охотничьего ружья крупнокалиберной дробью.

Убив егеря, браконьеры скрылись на его служебной машине, бросив ее в лесу. Расследуя уголовное дело, следователи СК провели 10 судебных экспертиз, допросили 20 свидетелей.

Погибший егерь всю жизнь посвятил работе в родном Собинском лесном хозяйстве, воспитал двоих детей. Его характеризуют как неравнодушного, добросовестного человека.

Уголовное дело направлено для рассмотрения во Владимирский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU