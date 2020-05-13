В Ковровском историко-мемориальном парке зацвели тюльпаны Памяти
1 сентября прошлого года в историко-мемориальном парке «Иоанно-Воинский некрополь» (бывший парк А.С Пушкина) прошла акция «Посади свой тюльпан Памяти».
Более 40 человек, в том числе и семьи с детьми, люди пожилого возраста, откликнулись на предложение принести и посадить свою луковицу тюльпана, которая зацветет весной. Те, кто не мог поучаствовать в акции в этот день, заботливо принесли луковицы цветов для посадки заранее в музей.
Наступили майские дни и тюльпаны Памяти зацвели. В условиях пандемии горожане не могут насладиться этой картиной, так как на сегодняшний день парк закрыт. Однако сотрудники сфотографировали тюльпаны, чтобы горожане смогли полюбоваться красотой.
ИСТОЧНИК KP.RU