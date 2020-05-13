В Ковровском историко-мемориальном парке зацвели тюльпаны Памяти

13 Май 2020 2020-05-13T13:31:32+03:00

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1 сентября прошлого года в историко-мемориальном парке «Иоанно-Воинский некрополь» (бывший парк А.С Пушкина) прошла акция «Посади свой тюльпан Памяти».

Более 40 человек, в том числе и семьи с детьми, люди пожилого возраста, откликнулись на предложение принести и посадить свою луковицу тюльпана, которая зацветет весной. Те, кто не мог поучаствовать в акции в этот день, заботливо принесли луковицы цветов для посадки заранее в музей.

Наступили майские дни и тюльпаны Памяти зацвели. В условиях пандемии горожане не могут насладиться этой картиной, так как на сегодняшний день парк закрыт. Однако сотрудники сфотографировали тюльпаны, чтобы горожане смогли полюбоваться красотой.

ИСТОЧНИК KP.RU