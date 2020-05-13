В карантинных районах Владимирской области разрешили работать дистанционно

13 Май 2020 2020-05-13T13:09:10+03:00

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Губернатор Владимирской области внес изменение в указ от 12 мая «О приостановлении деятельности организаций и ИП» № 127. Теперь предпринимателям разрешено работать дистанционно даже в находящихся на карантине Петушинском районе, Кольчугине, а также поселках Мезиновском и Золотково Гусь-Хрустального района.

Кроме того, разрешена работа организаций и индивидуальных предпринимателей по предоставлению продуктов питания и напитков на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, по доставке заказов. Можно работать и организациям общепита, обеспечивающим питание работников организаций, деятельность которых не приостановлена и на территории которых они расположены.

ИСТОЧНИК KP.RU