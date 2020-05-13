Ковровчане заплатят пять тысяч рублей за прогулку
В городе оружейников продолжают штрафовать жителей за нарушение режима самоизоляции
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Еще трем горожанам предстоит заплатить режима самоизоляции. Двух приятелей, живущих в Коврове, остановили во второй половине апреля, когда они прогуливались по улице Советской без важных причин. Один нюанс – улица была не в их родном Коврове, где они прописаны, а в Вязниках. Теперь им предстоит заплатить по пять тысяч рублей каждому. Еще одного ковровчанина взяли на улице Комсомольской в родном городе. Мужчина просто стоял около одного из домов. А подошедшим честно ответил, что ждет друга. Теперь и ему придется отдать пять тысяч рублей по решению суда.
ИСТОЧНИК KP.RU