Ковровчане заплатят пять тысяч рублей за прогулку

13 Май 2020 2020-05-13T12:27:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще трем горожанам предстоит заплатить режима самоизоляции. Двух приятелей, живущих в Коврове, остановили во второй половине апреля, когда они прогуливались по улице Советской без важных причин. Один нюанс – улица была не в их родном Коврове, где они прописаны, а в Вязниках. Теперь им предстоит заплатить по пять тысяч рублей каждому. Еще одного ковровчанина взяли на улице Комсомольской в родном городе. Мужчина просто стоял около одного из домов. А подошедшим честно ответил, что ждет друга. Теперь и ему придется отдать пять тысяч рублей по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU