Из-за коронавируса владимирский горсовет не будет рассматривать исполнение бюджета
Его рассмотрят, как только отменят режим повышенной готовности
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Совет народных депутатов города Владимира опубликовал проект решения об отмене пункта 1 статьи 16 Положения о бюджетном процессе города, который предусматривает рассмотрение депутатами отчета о исполнении бюджета за прошлый год в течении 1 месяца после его предоставления администрацией.
Решение горсовета будет отменено, как только в регионе будет снят режим повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU