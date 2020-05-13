Из-за коронавируса владимирский горсовет не будет рассматривать исполнение бюджета

13 Май 2020 2020-05-13T12:26:29+03:00

Его рассмотрят, как только отменят режим повышенной готовности

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Совет народных депутатов города Владимира опубликовал проект решения об отмене пункта 1 статьи 16 Положения о бюджетном процессе города, который предусматривает рассмотрение депутатами отчета о исполнении бюджета за прошлый год в течении 1 месяца после его предоставления администрацией.

Решение горсовета будет отменено, как только в регионе будет снят режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU