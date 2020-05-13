2020-05-13T12:26:29+03:00
Общество

Из-за коронавируса владимирский горсовет не будет рассматривать исполнение бюджета

Его рассмотрят, как только отменят режим повышенной готовности
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Совет народных депутатов города Владимира опубликовал проект решения об отмене пункта 1 статьи 16 Положения о бюджетном процессе города, который предусматривает рассмотрение депутатами отчета о исполнении бюджета за прошлый год в течении 1 месяца после его предоставления администрацией.

Решение горсовета будет отменено, как только в регионе будет снят режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Лакинска напал на полицейского
Ставровский индустриальный парк начал строительство нового корпуса
Суду в Собинке предстоит запретить сайты, торгующие запрещенными орудиями для ловли рыбы
Во Владимире компания подозревается в мошенничестве при исполнении контрактов
Во Владимире предлагают установить памятник сунгирской лошадке
Во Владимире отремонтирована половина из запланированных в 2020 году дворов
Последний звонок во Владимире-2020: будет ли проходить и когда состоится
Ковровчанка хотела устроиться на работу, но украла телефон
Во Владимирской области выявили около полтонны мяса утки с сальмонеллой
Убитый в Собинском районе егерь был без оружия
В Ковровском историко-мемориальном парке зацвели тюльпаны Памяти
В карантинных районах Владимирской области разрешили работать дистанционно
Видеосервис Wink покажет онлайн-концерт Сергея Лазарева
Ковровчане заплатят пять тысяч рублей за прогулку
Из-за коронавируса владимирский горсовет не будет рассматривать исполнение бюджета
Жительница Лакинска присмотрела за питомцами знакомой, а потом ограбила ее
Нижегородский водитель попытался подкупить ковровских полицейских
Стоимость комплексной схемы организации дорожного движения Владимира за год выросла в 14 раз
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 13 мая 2020: 72 новых случая
Во Владимире скончалась медсестра, зараженная коронавирусом
Владимирский художник Виктор Шамаев предлагает живописцам дарить медикам картины
Гороховчанин нашел у вокзала сверток с наркотиками и забрал себе
Больше 100 тысяч владимирских детей получат выплату - 10 тысяч рублей
Во Владимирской области фрилансеры хотят получать 35 тысяч рублей
Инфекционный госпиталь ОКБ получил первую партию аппаратов ИВЛ от Минпромторга