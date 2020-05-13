Жительница Лакинска присмотрела за питомцами знакомой, а потом ограбила ее

13 Май 2020 2020-05-13T11:28:21+03:00

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Тридцатишестилетняя жительница Собинского района присматривала за домашними животными своей знакомой, пока хозяйка отсутствовала. Но она не только заботилась о любимцах, но и забрала тридцать тысяч чужих рублей. Вернувшаяся хозяйка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, при проведении осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли следы пальцев рук, которые совпали с отпечатками пальцев знакомой потерпевшей. Женщина вину признала полностью и объяснила, что решилась на преступление из-за долгов. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU