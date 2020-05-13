2020-05-13T11:23:27+03:00
Происшествия

Нижегородский водитель попытался подкупить ковровских полицейских

Он пытался дать им тысячу рублей
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

На стационарном посту ДПС, расположенном на 245 км федеральной автодороги «Москва-Уфа» в деревне Сенинские дворики, полицейские остановили грузовик под управлением пятидесятишестилетнего жителя Нижнего Новгорода. Как выяснили правоохранители, водитель большегруза совершил административное правонарушение - нарушил предусмотренный законом режим труда и отдыха водителей в части времени управления транспортным средством и времени отдыха. Но когда полицейские стали оформлять протокол, мужчина попытался избежать ответственности, положим на стол перед ним тысячу рублей. Полицейский предупредил, что он находится при исполнении служебных обязанностей и дача взятки преследуется по закону, однако нижегородец его слова проигнорировал. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, теперь в отношении водителя возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Сотрудники полиции напоминают, что дача взятки независимо от суммы – это уголовно наказуемое деяние. Пытаясь таким образом избежать административного наказания, можно понести уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Лакинска присмотрела за питомцами знакомой, а потом ограбила ее
Нижегородский водитель попытался подкупить ковровских полицейских
Стоимость комплексной схемы организации дорожного движения Владимира за год выросла в 14 раз
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 13 мая 2020: 72 новых случая
Во Владимире скончалась медсестра, зараженная коронавирусом
Владимирский художник Виктор Шамаев предлагает живописцам дарить медикам картины
Гороховчанин нашел у вокзала сверток с наркотиками и забрал себе
Владимирцы смогут подать заявление на дополнительные выплаты на детей в Пенсионном фонде по предварительной записи
Во Владимирской области фрилансеры хотят получать 35 тысяч рублей
Инфекционный госпиталь ОКБ получил первую партию аппаратов ИВЛ от Минпромторга