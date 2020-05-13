Нижегородский водитель попытался подкупить ковровских полицейских

13 Май 2020 2020-05-13T11:23:27+03:00

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На стационарном посту ДПС, расположенном на 245 км федеральной автодороги «Москва-Уфа» в деревне Сенинские дворики, полицейские остановили грузовик под управлением пятидесятишестилетнего жителя Нижнего Новгорода. Как выяснили правоохранители, водитель большегруза совершил административное правонарушение - нарушил предусмотренный законом режим труда и отдыха водителей в части времени управления транспортным средством и времени отдыха. Но когда полицейские стали оформлять протокол, мужчина попытался избежать ответственности, положим на стол перед ним тысячу рублей. Полицейский предупредил, что он находится при исполнении служебных обязанностей и дача взятки преследуется по закону, однако нижегородец его слова проигнорировал. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, теперь в отношении водителя возбуждено уголовное дело за дачу взятки. Сотрудники полиции напоминают, что дача взятки независимо от суммы – это уголовно наказуемое деяние. Пытаясь таким образом избежать административного наказания, можно понести уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU