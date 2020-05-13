2020-05-13T11:16:29+03:00
Общество

Стоимость комплексной схемы организации дорожного движения Владимира за год выросла в 14 раз

Контракт получила фирма из Воронежа
Сергей МОРКОВКИН
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12 мая администрация города Владимира сообщила о подведении итогов торгов по созданию комплексной схемы организации дорожного движения. В ближайшее время с победителем тендера будет заключен контракт. Конкурс выиграла фирма «Дормстройпроект» из Воронежа. При этом, провести тендер мэрия города Владимира смогла лишь со второй попытки. Осенью прошлого года администрация города Владимира уже пыталась найти исполнителя контракта, но сумма в 500 тысяч рублей никого не привлекла. В итоге во второй раз стоимость контракта была заявлена на уровне 7 миллионов рублей. На такой призыв откликнулись уже 7 фирм.

Отметим, что комплексная схема организации дорожного движения города Владимира должна пройти не только утверждение горсоветом нового созыва, но и контроль со стороны ряда федеральных ведомств. Документ принимается на следующие пятнадцать лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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