2020-05-13T11:06:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 13 мая 2020: 72 новых случая

Эпидемия накрыла Гусь-Хрустальный район
Анна ДЕКТЯРЕВА
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По данным областного управления Роспотребнадзора, на утро 13 мая количество зараженных коронавирусом во Владимирской области увеличилось на 72 человека. Второй день подряд больше всего случаев заражения фиксируется в Гусь-Хрустальном районе, а вот в Петушинском районе опять 0 заболевших. Можно было бы считать, что в Петушинском районе сработали наконец карантинные меры, а в Гусь-Хрустальном их необходимо расширять (пока там карантин только в двух поселках), но поскольку отсутствуют данные о сделанных тестах на COVID-19 по районам, то больше похоже именно на зависимость от тестирования.

Следующий кандидат на карантин, очевидно, Александровский район - он на втором месте по числу новых заражений и на пятом по общему количеству, плюс - близость к Москве.

Новые случаи заражения распределились так:

14 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

12 сл. в Александровском районе,

12 сл. в Ковровском районе,

11 сл. в г. Владимире,

6 сл. в Судогодском районе,

5 сл. в Муромском районе,

4 сл в Меленковском районе,

2 сл. в Собинском районе,

1 сл. в Вязниках,

1 сл. в Гороховецком районе,

1 сл. в Камешковском районе,

1 сл. в Киржачском районе,

1 сл. в Кольчугинском районе,

1 сл. в Селивановском районе.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 1459 случаев заболевания: 268 сл. в г. Владимире, 266 сл. в Петушинском районе, 169 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 150 сл. в Ковровском районе, 132 сл. в Александровском районе, 125 сл. в о. Муром, 78 сл. в Кольчугинском районе, 59 сл. в Судогодском районе, 45 сл. в Собинском районе, 41 сл. в Юрьев-Польском районе, 37 сл. в Киржачском районе, 22 сл. в Меленках, 19 сл. в Суздальском районе, 18 сл. в Камешково, 17 сл. в Вязниках, 5 сл. в г. Радужном, 5 сл. в Гороховецком районе, 3 сл. в Селивановском районе.

Количество умерших увеличилось до 16 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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