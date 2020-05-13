2020-05-13T11:04:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимире скончалась медсестра, зараженная коронавирусом

Она работала во владимирской городской больнице № 4
Сергей МОРКОВКИН
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Во Владимире от коронавируса умерла 47-летняя палатная медсестра больницы № 4 города Владимира (на улице Каманина). Ее имя внесено в список памяти в список памяти врачей, погибших от инфекции COVID-19.

О времени гибели медсестры на данный момент ничего известно. В официальной статистике на сегодняшний день этот случай не учтен.

«КП-Владимир» направило официальный запрос в департамент здравоохранения Владимирской области. Как только будет получен ответ, мы обязательно дополним этот материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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