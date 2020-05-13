2020-05-13T10:42:22+03:00
Общество

Владимирский художник Виктор Шамаев предлагает живописцам дарить медикам картины

После окончания режима самоизоляции произведения искусства будут направлены в поликлиники и больницы
Виктория СУХОВА
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Владимирский художник, ветеран войны и труда, заслуженный работник культуры РФ Виктор Шамаев предложил провести благотворительную акцию "Художники - медикам".

"На войне с эпидемией все врачи- без преувеличения- герои. И мы обязаны их поддержать. Хочу подарить две свои картины в фонд будущей галереи, которую можно будет разместить в коридорах, ординаторских или больничных палатах медицинских учреждений. Давайте поддержим наших врачей, и подарим им в благодарность картины. Если каждый выделит по одной работе, то от нашего владимирского отделения союза художников России можно будет собрать очень представительную коллекцию настоящих произведений искусства" - призвал Виктор Шамаев.

Участие в благотворительной акции будет проходить в два этапа: фотографии работ хорошего качества и для создания виртуальной галереи необходимо направить на электронный адрес: cpii@bk.ru. Письмо должно быть подписано- «Благотворительная акция «Художники- медикам». В письме необходимо указать: Ф.И.О, название произведения, год создания, материал, в котором выполнена работа, размер в сантиметрах, контактный телефон.

После окончания режима самоизоляции произведения искусства будут направлены в медицинские учреждения и больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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