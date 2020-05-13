Гороховчанин нашел у вокзала сверток с наркотиками и забрал себе
Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего гороховчанина.По данным УМВД, в феврале этого года мужчина нашел у вокзала сверток, обернутый черной изолентой. Он понял, что внутри находится наркотик, употребил часть и забрал себе.
В марте его задержала полиция. В его кармане нашли сверток с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что в свертке находится наркотик синтетического происхождения массой 1,08 грамма, что является крупным размером.
Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчина признался свою вину.
Его могут лишить свободы на срок от трех до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU