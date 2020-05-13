Гороховчанин нашел у вокзала сверток с наркотиками и забрал себе

13 Май 2020 2020-05-13T10:25:01+03:00

Ему может грозить до 10 лет лишения свободы

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего гороховчанина.По данным УМВД, в феврале этого года мужчина нашел у вокзала сверток, обернутый черной изолентой. Он понял, что внутри находится наркотик, употребил часть и забрал себе.

В марте его задержала полиция. В его кармане нашли сверток с порошком белого цвета. Экспертиза показала, что в свертке находится наркотик синтетического происхождения массой 1,08 грамма, что является крупным размером.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчина признался свою вину.

Его могут лишить свободы на срок от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU