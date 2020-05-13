2020-05-13T10:19:44+03:00
Общество

Владимирцы смогут подать заявление на дополнительные выплаты на детей в Пенсионном фонде по предварительной записи

Подать заявление можно до 1 октября
Виктория СУХОВА
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Семьи с детьми от 3 до 15 лет включительно получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, которая будет осуществляться, начиная с 1 июня. На 11 мая детям должно исполниться три года и на 30 июня не должно исполниться 16 лет.

Средства будут предоставлены на каждого ребенка независимо от наличия права на материнский капитал.

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября этого года подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Заявление также можно подать в территориальные органы Пенсионного фонда. Однако обратиться туда сейчас можно только по предварительной записи.

По прогнозным оценкам специалистов ОПФР по Владимирской области, данную выплату получат более чем 100 000 владимирских детей в возрасте от 3 до 15 лет включительно.

Также расширено право семей на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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