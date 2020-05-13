2020-05-13T09:47:20+03:00
Общество

Во Владимирской области фрилансеры хотят получать 35 тысяч рублей

Удаленную работу предпочитают люди 18-40 лет
Виктория СУХОВА
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14 мая 15% россиян отметят День фрилансера – именно столько жителей страны, по данным опроса крупнейшей онлайн-рекрутинг платформы hh.ru, работают «свободными художниками».

В большинстве случаев на «вольных хлебах» сегодня работают представители ИТ-кластера, сферы продаж, искусства и массмедиа, а также маркетинга, рекламы и PR.

Во Владимирской области чаще всего слово «фриланс» встречается в резюме соискателей 18-30 лет (38%) и 30-40 лет (36%), у большинства стаж работы превышает 6 лет (68%), также 53% владеют английским языком. Среди своих ключевых навыков фрилансеры указывают грамотную речь, организаторские навыки, умение вести переговоры. Около 15% соискателей среди навыков выделяют владение программой Adobe Photoshop.

Средняя ожидаемая заработная плата фрилансера во Владимирской области составляет 35 тысяч рублей. Кроме того, эта цифра может увеличиваться, если фрилансер трудится сразу над несколькими проектами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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