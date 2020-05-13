Инфекционный госпиталь ОКБ получил первую партию аппаратов ИВЛ от Минпромторга

13 Май 2020 2020-05-13T09:43:45+03:00

В ближайшее время в регион поступит еще 195 аппаратов ИВЛ

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В инфекционный госпиталь Областной клинической больницы поступили первые 10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, произведённых на Уральском приборостроительном заводе.

Как сообщил главный врач ОКБ Игорь Бондаренко, на сегодняшний день инфекционный госпиталь оснащён 19 аппаратами ИВЛ, предназначенными для поддержки пациентов с коронавирусом, страдающих дыхательной недостаточностью. Новые аппараты ИВЛ уже готовы к работе.

В мае – июне ожидаются поставки во Владимирскую область ещё 195 аппаратов ИВЛ.

Напомним, что инфекционный госпиталь ОКБ рассчитан на 180 коек, из них 30 – реанимационные, 20 – хирургические и 10 – акушерские. Помимо аппаратов ИВЛ госпиталь также оснащён системами подачи кислорода.

ИСТОЧНИК KP.RU