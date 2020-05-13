Владимирская область попала в пятерку популярных направлений для аренды дачи во время коронавируса
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировал заявки на бронирование за последние четыре недели и выявил самые популярные направления для аренды загородного дома на время пандемии.
Больше всего спрос растет на коттеджи в Московской, Владимирской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Меньше туристы стали интересоваться домами в Карелии, Новгородской и Ленинградской областях, а также в пригороде Санкт-Петербурга.
Выросла средняя продолжительность отдыха в загородных домах на 2 ночи, по сравнению с прошлым годом. Туристы снимают коттеджи, в среднем на десять дней.
В дальнейшем спрос на загородный отдых в близлежащих областях будет увеличиваться. Это связано с закрытием до 1 июня курортов Крыма и Краснодарского края. Поэтому россияне, в особенности семьи с детьми, чаще стали бронировать загородные дома в соседних областях и регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU