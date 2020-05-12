2020-05-12T19:49:07+03:00
Происшествия

Два молодых человек в Собинке обокрали предприятие

Они утащили металла почти на сто тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Девятнадцатилетний владимирец и восемнадцатилетний москвич в середине апреля, сорвав навесной замок, залезли на предприятие в одном из сел Собинского района и утащили изделия из металла. Общая сумма причиненного ущерба составила более 95 тысяч рублей. С похищенным злоумышленники скрылись. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, подозреваемых задержали, но часть металла они успели сдать в пункт приема, а деньги потратить. Остальные изделия полицейские вернули законному владельцу. Сейчас в отношении приятелей возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Вину они признали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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