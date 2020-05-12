Режим самоизоляции во Владимирской области сохранится до конца мая

12 Май 2020 2020-05-12T18:48:19+03:00

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В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача Владимирской области губернатор Владимир Сипягин принял решение о продлении режима полной самоизоляции до конца мая.

Ряд сфер, которые только будут открываться в других регионах, у нас работают уже с апреля. Это промышленное и обрабатывающее производства и строительство. 80 процентов экономики области продолжало работать. А сегодня губернатор подписал указ о полном открытии сферы бытовых услуг. Конечно, при условии соблюдения усиленных мер безопасности.

Чем ниже будет прирост заболевших, тем быстрее будут сняты ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU