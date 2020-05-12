Режим самоизоляции во Владимирской области сохранится до конца мая
В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача Владимирской области губернатор Владимир Сипягин принял решение о продлении режима полной самоизоляции до конца мая.
Ряд сфер, которые только будут открываться в других регионах, у нас работают уже с апреля. Это промышленное и обрабатывающее производства и строительство. 80 процентов экономики области продолжало работать. А сегодня губернатор подписал указ о полном открытии сферы бытовых услуг. Конечно, при условии соблюдения усиленных мер безопасности.
Чем ниже будет прирост заболевших, тем быстрее будут сняты ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU