В Судогде из-за загоревшегося матраса эвакуировали 15 человек

12 Май 2020 2020-05-12T17:53:54+03:00

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Огонь вспыхнул около половины четвертого 12 мая в подъезде пятиэтажного дома на улице Химиков в Судогде. Как обнаружили пожарные, на лестничной площадке пятого этажа горел матрас. Часть пожарных за пять минут потушила открытый огонь, а другая часть немедленно стало помогать людям выбраться из дыма. Всего эвакуировали пятнадцать человек, троих спасли с помощью специального устройства. К счастью, никто не пострадал. В ГУ МЧС России по Владимирской области напоминают, что опасно захламлять подъезды, чердаки, лестничные площадки. В этом случае избежать трагедии удалось только благодаря тому, что пожарных вызвали вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU