Двум спортсменам Владимирской области присвоено звание "Мастер спорта международного класса"

12 Май 2020 2020-05-12T17:07:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Звания "Мастер спорта России международного класса" удостоены двое спортсменов Владимирской области: Самир Рагимов (восточные боевые единоборства) и Мария Забелина (пауэрлифтинг).

По итогам 2019 года Самир Рагимов вошёл в число десяти лучших спортсменов Владимирской области. В прошлом году он завоевал золотую медаль чемпионата мира по восточным единоборствам в дисциплине "Сётокан", а также "золото" в аналогичной дисциплине на чемпионате Европы.

Из недавних спортивных достижений Марии Забелиной – успешное выступление на первенстве и чемпионате Европы в конце 2019 года. Спортсменка выступала сразу в двух возрастных категориях: среди юниорок до 23 лет и среди женщин. На первенстве Европы в весовой категории «47 кг» Мария Забелина выиграла две золотые медали: по сумме упражнений и в становой тяге, установив при этом два мировых рекорда: 151,5 кг и 153 кг. Выступление на чемпионате стало для спортсменка дебютным. Во взрослых соревнованиях она выиграла три награды: «бронзу» по сумме упражнений, «серебро» – в приседаниях и «золото» – в тяге.

ИСТОЧНИК KP.RU