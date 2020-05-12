2020-05-12T17:07:07+03:00
Спорт

Двум спортсменам Владимирской области присвоено звание "Мастер спорта международного класса"

Его получили Самир Рагимов (восточные боевые единоборства) и Мария Забелина (пауэрлифтинг)
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Звания "Мастер спорта России международного класса" удостоены двое спортсменов Владимирской области: Самир Рагимов (восточные боевые единоборства) и Мария Забелина (пауэрлифтинг).

По итогам 2019 года Самир Рагимов вошёл в число десяти лучших спортсменов Владимирской области. В прошлом году он завоевал золотую медаль чемпионата мира по восточным единоборствам в дисциплине "Сётокан", а также "золото" в аналогичной дисциплине на чемпионате Европы.

Из недавних спортивных достижений Марии Забелиной – успешное выступление на первенстве и чемпионате Европы в конце 2019 года. Спортсменка выступала сразу в двух возрастных категориях: среди юниорок до 23 лет и среди женщин. На первенстве Европы в весовой категории «47 кг» Мария Забелина выиграла две золотые медали: по сумме упражнений и в становой тяге, установив при этом два мировых рекорда: 151,5 кг и 153 кг. Выступление на чемпионате стало для спортсменка дебютным. Во взрослых соревнованиях она выиграла три награды: «бронзу» по сумме упражнений, «серебро» – в приседаниях и «золото» – в тяге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два молодых человек в Собинке обокрали предприятие
Режим самоизоляции во Владимирской области сохранится до конца мая
Росбанк Дом снизил ставки по ипотеке
В Судогде из-за загоревшегося матраса эвакуировали 15 человек
Двум спортсменам Владимирской области присвоено звание "Мастер спорта международного класса"
Суздальский племзавод не пустил сотрудников Россельхознадзора
Во Владимире появится комплексная схема организации дорожного движения
Суздальской многодетной семье дали участок, к которому не подъехать
Во Владимирской области разрешили работать организациям в сфере бытовых услуг
Дело о убийстве собинского егеря рассмотрит областной суд
ВТБ Private Banking за квартал увеличил объем средств под управлением на 12%
Кредиты бизнесу на выплату зарплаты во Владимире: уже выдано 200 миллионов рублей
Во Владимирской библиотеке подбирают книги для каждого читателя
В Меленках сын убил отца, защищая свою мать
ВТБ Лизинг передал клиентам в апреле более тысячи автомобилей
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе
В Кольчугино у заведующей аптеке оказался поддельный диплом
Во Владимире объявили штормовое предупреждение
В Суздальском районе огонь со стога сена перекинулся на два дома